Gas, Mosca infuriata per il Nord Stream: "Siete stupidi"

Il gas fuoriuscito staziona nel Mar Baltico con la stessa forza di martedì. Lo ha detto un portavoce della guardia costiera svedese all’agenzia di stampa svedese TT, come segnala il sito del canale danese Tv2. Ieri Greenpeace aveva precisato che il gas che filtra attraverso la superficie del mare a est di Bornholm dalle perdite nei gasdotti Nord Stream 1e 2 corrisponderà a otto mesi di emissione annuale di CO2 della Danimarca.

E il ministro del clima Dan Jørgensen - conclude Tv2 - ha dichiarato di non essere ottimista sulla possibilità di fermare le emissioni. Il gas potrebbe fuoriuscire fino a quando il tubo non si svuoterà. Intanto l’ispezione dei due gasdotti Nord Stream danneggiati dalle esplosioni sottomarine al largo di un’isola danese nel Mar Baltico non potrà essere effettuata prima di una o due settimane.

Lo ha affermato il ministro danese della Difesa, Morten Bodskov: "Ci vorranno una settimana o due prima che la zona sia sufficientemente tranquilla per vedere quello che è successo e riuscire a scendere". Ieri la Danimarca aveva fatto sapere che le fughe al largo dell’isola di Bornholm erano stati degli "atti deliberati". Pronta è arrivata la risposta di Mosca: "Stupido e assurdo" sospettare che la Russia sia dietro le perdite di gas dopo le esplosioni che hanno colpito i gasdotti Nord Stream, ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov in merito alle accuse di sabotaggio rivolte a Mosca. "Era abbastanza prevedibile" che alcuni avrebbero incolpato la Russia, ha detto Peskov. "Prevedibili, stupidi e assurdi", ha aggiunto, spiegando che le perdite che interessano il Nord Stream 1 e 2 sono state "problematiche" per Mosca, perché il gas russo che fuoriesce da loro "è molto costoso".