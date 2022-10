L'aria che tira, Mattei-choc: "Kissinger criminale di guerra", poi il caos

04 ottobre 2022 a

a

a

All'Aria che Tira va in scena uno scontro durissimo. Al centro del dibattito ci sono le parole di Henry Kissinger che ha già decretato la sconfitta della Russia con l'Ucraina: "Mosca ha perso, ora evitare l'escalation nucleare". Sulle parole di Kissinger si è subito scagliato Ugo Mattei che lo definisce un "criminale di guerra". Una frase durissima che ha fatto scattare subito sulla sedia Chicco Testa, anche lui ospite della Merlino, che ad un certo punto, proprio rivolgendosi alla conduttrice ha affermato: "Ma perché lo inviti?".

"Che fine si merita di fare Vladimir Putin": la furia di Vittorio Feltri contro lo zar

La Merlino imbarazzata ha lasciato correre. Insomma il dibattito sulla guerra in Ucraina e le mosse di Putin si accende in modo forte e le posizioni cominciano a farsi sempre più radicali. Questa mattina il Times ha fatto sapere che molto probabilmente lo zar sta preparando un attacco nucleare via terra o via mare usando il potentissimo sottomarino Belgorod. E nelle ultime ore le indiscrezioni su possibili mosse avventate (e feroci) da parte di Putin si susseguono senza sosta.

"Ma ti pare importante?": Maglie, lo schiaffo a Maurizio Molinari | Video

E anche dalla Merlino il tema delle continue minacce di Putin è stato affrontato non senza qualche momento di tensione. Mattei ha infatti concluso la sua analisi così: "Kissinger in questa fase storica, considerando il suo passato resta un criminale di guerra".