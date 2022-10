L'aria che tira, Maglie e lo schiaffo a Maurizio Molinari: "Ti pare importante?"

04 ottobre 2022 a

"Bisogna riflettere sullo stato a cui sono arrivati i nostri giornali": Maria Giovanna Maglie, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha commentato così i titoli che alcuni quotidiani hanno fatto dopo le parole del presidente di Confindustria Bonomi contro Salvini. Il primo, infatti, ieri ha detto: "Non possiamo permetterci flat tax e prepensionamenti". Un colpo basso per il leader della Lega, visto che si tratta di due pilastri della sua campagna elettorale. "Ho letto titoli come 'assedio a Salvini'... - ha continuato la giornalista - ma ti pare che sia la cosa più importante adesso? L'assedio dentro la Lega a Salvini?". Il riferimento è al titolo di Repubblica, il quotidiano diretto da Maurizio Molinari, sempre più scatenato contro il leghista.

Secondo la Maglie "c'è una ricerca disperata di altri argomenti per non parlare del vero problema, che per esempio è la crisi del Pd". "Io nella mia vita di giornalista mi sono occupata molto di economia - è intervenuta poi la Merlino - che la Confindustria dica no alla flat tax non mi era mai capitato di sentirlo...". "Confindustria non è più una cosa seria da molto tempo ai miei occhi, occupa spazi che non le competono...", ha replicato l'ospite del talk di La7. Queste parole hanno portato la conduttrice a rispondere in maniera ironica. "È partita dritta Maria Giovanna, giornali e Confindustria, via".

"Ma scusami - ha insistito allora la Maglie - la flat tax è anche nel programma della Meloni, quindi è con la Meloni che ce l'hanno, non con Salvini. La cosa incredibile è che comincino a sparare a palle incatenate prima di vedere che cosa sarà il governo e cosa deciderà. Dopodiché qui o si abbassano le tasse o si chiude bottega, sarebbe il caso che in confindustriali si facessero questa domanda".