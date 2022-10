Soffiata-Guerzoni: "Non lo vuole, lo ha detto in tutti i modi", grana per Meloni

04 ottobre 2022 a

Monica Guerzoni, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, nella puntata del 4 ottobre, spiega come stanno le cose tra il premier uscente Mario Draghi e quella che sarà con ogni probabilità la nuova premer, Giorgia Meloni. Sembra infatti che i due si sentano, si vedano, siano molti vicini, "A noi cronisti è stato spiegato che c'è uno sforzo da parte di entrambi di continuare a camminare parallelamente e anche con un dialogo ma di non dare adito a interpretazioni, forzature eccetera", spiega la firma del Corriere della Sera. Insomma, non c'è nessun inciucio tra Draghi e Meloni. "Ci sono però dei contatti tra loro e lo ha rivelato molto candidamente anche il ministro Roberto Cingolani solo ieri", aggiunge la Guerzoni.

A quel punto invertine la conduttrice che chiede alla giornalista: "Ma Cingolani farà parte del nuovo governo Meloni?", La risposta di Monica Guerzoni però è secca e non lascia spazio a dubbi: "Cingolani? Non vuole restare assolutamente nel governo, lo ha detto in tutti i modi. Cingolani infatti vuole riprendere la sua attività, non vuole più fare il tecnico, per questo ha già dato", conclude.

