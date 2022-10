L'aria che tira, Delmastro: "Meloni e Draghi? Cosa sta succedendo davvero"

04 ottobre 2022 a

a

a

"Sono preoccupati Silvio Berlusconi e Matteo Salvini? Vedono che Giorgia Meloni e Mario Draghi si parlano...": Myrta Merlino ha fatto questa domanda ad Andrea Delmastro di Fratelli d'Italia, suo ospite a L'Aria che tira su La7. Il meloniano allora si è affrettato a spegnere le polemiche sul nuovo governo: "Non so se siano preoccupati. A me pare incredibile però che, mentre due profili altamente istituzionali stanno facendo un passaggio di consegne ordinato, si discuta di un inciucio per cui Meloni sarebbe draghiana. Speriamo che la prossima settimana Draghi non sia meloniano".

"Farebbe il consigliere della Meloni?": la raggelante risposta di Monti

"Pensi che io puntavo su di lei al governo, invece tutti tecnici volete mettere...", è intervenuta allora la conduttrice. Anche in questo caso Delmastro ha smorzato un po' i toni: "Anche questo mi pare incredibile, finalmente abbiamo un governo politico che esce dalla volontà delle urne con un mandato elettorale chiaro, con un candidato premier legittimato dal voto popolare e dalla chiara provenienza politica... però si discute se in due-tre dicasteri chiave si individuano profili che non vengono dalla politica".

Andrea Delmastro a L'Aria che tira, il video

"Nessun rispetto": l'ira di Beatrice Venezi in tv, parole chiare su Giorgia Meloni

L'esponente di FdI, insomma, ha risposto in maniera chiara su due temi caldi del momento. Sul dialogo tra la Meloni e il premier uscente, tra l'altro, si era pronunciato qualche giorno fa anche Massimo Franco a In Onda: "È normale che il vecchio e il nuovo governo, quando ci sono in ballo finanziamenti così grossi, si consultino per evitare traumi".