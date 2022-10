Allarme Oms, 66 bambini sono morti a causa di uno sciroppo per la tosse

06 ottobre 2022 a

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha lanciato un allarme per alcuni sciroppi per la tosse e il raffreddore che potrebbero aver causato la morte di 66 bambini in Gambia, nell'Africa occidentale. A riferirlo, in una conferenza stampa di mercoledì 5 ottobre, il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, colpito "per la perdita di queste giovani vite". Gli sciroppi in questione - sotto accusa perchè contaminati - sono prodotti dall’azienda farmaceutica indiana Maiden Pharmaceuticals Limited e in totale sono quattro: Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup e Magrip N Cold Syrup.

Secondo l’Oms all’interno dei medicinali ci sarebbero "quantità inaccettabili" di glicole dietilenico ed etilenico, composti organici tossici, che se ingeriti causerebbero lesioni renali acute. Le analisi sugli sciroppi sono state fatte a seguito di un’indagine avviata dopo la morte di una serie di bambini in Gambia nei mesi passati. Ghebreyesus ha avvertito che "i prodotti contaminati sono stati finora rilevati solo in Gambia, ma potrebbero essere stati distribuiti, attraverso mercati informali, anche in altri Paesi o regioni. Inoltre, il produttore potrebbe aver utilizzato lo stesso materiale contaminato in altri prodotti e averlo distribuito localmente o esportato. L'esposizione globale è quindi possibile". Per questa ragione l'Oms - che intanto sta conducendo un'indagine con la società e le autorità di regolamentazione in India - raccomanda a tutti i Paesi di rilevare e rimuovere questi prodotti dalla circolazione per prevenire ulteriori danni ai pazienti".