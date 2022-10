Russia, allarme bomba sull'aereo: la mossa disperata del pilota

15 ottobre 2022 a

a

a

Panico a bordo di un aereo decollato da Mosca e diretto a Bangkok. Un allarme bomba ha costretto il pilota a effettuare un atterraggio di emergenza in India, all'Indira Gandhi International Airport di New Delhi. È successo la notte scorsa a un Boeing 777 della compagnia russa Aeroflot, stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa indiana Pti.

"Cannibali? Volevamo solo vivere": tragedia delle Ande, parla Nando Parrado

Al momento dell'allarme, sull'aereo viaggiavano 400 persone, 386 passeggeri e 14 membri dell'equipaggio. Tutti alla fine sono stati evacuati in sicurezza e nessuno sarebbe rimasto ferito. Secondo quanto fatto sapere dalla polizia, come scrive il Messaggero, una mail con la minaccia era stata inviata poco prima del decollo alla Central Industrial Security Force. Non è la prima volta che si verifica un episodio di questo tipo: si tratta del terzo allarme bomba a Delhi nel giro delle ultime settimane.

"Adesso basta". Biden, brutale sfogo contro Zelensky: qui cambia tutto

L'atterraggio di emergenza è avvenuto la scorsa notte alle 2.48. "Giovedì, intorno alle 23.00, un messaggio di minaccia è stato inviato al sito della sala di controllo dell'IGI. Si parlava di bombe piazzate a bordo del volo russo n. SU-272 in arrivo all'aeroporto IGI. Il volo è atterrato alle 2.48 del mattino in sicurezza", ha dichiarato uno dei funzionari citati dall'agenzia Pti.