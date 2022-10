Joe Biden, lo sfogo contro Zelensky: "Adesso basta lamentarsi"

12 ottobre 2022 a

Joe Biden avrebbe "sgridato" Zelensky. Il presidente degli Stati Uniti, secondo quanto riporta il Washington post che cita un ex funzionario della Casa Bianca, ha infatti esortato "in privato" il collega ucraino, Volodymyr Zelensky, a non lamentarsi della insufficiente assistenza militare, altrimenti gli sarà sempre più difficile chiedere al Congresso finanziamenti per Kiev.

Il presidente ucraino Zelensky continua a invitare pubblicamente gli Stati Uniti e altri Paesi occidentali a fare di più nell'invio di armi e nel varo di sanzioni contro la Russia, anche se Washington ha già inviato una quantità di aiuti e armi avanzate senza precedenti.

E proprio ieri 11 ottobre, rivolgendosi a Macron e a Draghi, Zelesnsky nel corso del G7 in video-conferenza ha detto: "Signor presidente della Francia! Signor primo ministro italiano! Aspettiamo la consegna dei sistemi SAMP-T. Se possibile, sono necessari nei prossimi mesi", ha detto il presidente ucraino che ha sollecitato la fornitura di "sistemi di difesa aerea e missilistica di medio e lungo raggio" per creare "uno scudo aereo per l'Ucraina" contro gli attacchi russi. "Quando l'Ucraina riceverà un numero sufficiente di sistemi di difesa aerea moderni ed efficaci, l'elemento chiave del terrorismo russo - gli attacchi missilistici - smetterà di funzionare", ha rimarcato il leader ucraino, secondo quanto riportato dall'agenzia Interfax-Ucraina. Zelensky ha quindi ringraziato "la Germania e il cancelliere Scholz per aver accelerato le consegne di IRIS" e "gli Stati Uniti e il Presidente Biden per la decisione di fornire una moderna difesa missilistica e una difesa aerea".