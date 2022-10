Boeing 747, fumo nero e...: panico a Taranto, cosa perde durante il decollo

11 ottobre 2022 a

Piccolo incidente per un Boeing 747 Dreamlifter: il mezzo ha perso una ruota da ben 100 chili durante il decollo. Ruota che poi è andata a finire in fondo alla pista, per la precisione in un vigneto, come dimostrano diverse foto postate sui social. Fortunatamente nessuno si è fatto male. Il fatto, come spiega il Corriere della Sera, è avvenuto all'aeroporto di Taranto "Marcello Arlotta" nei pressi di Grottaglie. L'aereo in questione, comunque, non trasportava passeggeri. Si tratta di un velivolo realizzato per trasportare pezzi di fusoliera.

Il Boeing è decollato alle 9 di questa mattina con destinazione Charleston, nella Carolina del Sud. All'interno - si legge sul Corsera - trasportava la fusoliera di un Boeing 787, velivolo passeggeri. Nel video pubblicato su Facebook si vede l'aereo che decolla, poi una piccola striscia di fumo nero e infine un oggetto che cade sulla pista, la ruota. Nonostante l'incidente, il velivolo ha proseguito senza problemi il suo viaggio.

A causare qualche problema sarebbero potute essere le dimensioni e la velocità acquisita dalla ruota al momento della caduta. Anche perché gli pneumatici di questo tipo di aereo sono alti 1,25 metri, hanno uno spessore di 49 centimetri e possono arrivare a pesare fino a 122 chili. Fortunatamente, però, la ruota non avrebbe causato danni a nessuno, andandosi a schiantare in un'area isolata.