Putin, vodka a Berlusconi? Le stranissime parole del Cremlino

Ma queste bottiglie di vodka il presidente russo Vladimir Putin le ha mandate sì o no a Silvio Berlusconi? Dopo l'uscita dei famosi audio in cui il Cavaliere sostiene di aver ricevuto questo regalo di compleanno dallo zar, oggi 21 ottobre, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, non vuole assolutamente chiarire la situazione. Infatti non ha né confermato né smentito il fatto che il presidente russo abbia regalato al presidente di Forza Italia venti bottiglie di vodka in occasione del suo compleanno. "Non posso confermare che ci sia stato questo tipo di regali, quindi non posso dire nulla su questo argomento", ha detto Peskov ai giornalisti, commentando la discussione dell'Unione europea sul fatto che un tale dono violi le sanzioni sulle esportazioni russe.

Ieri Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aveva scritto in un post pubblicato sul suo profilo Twitter in cui criticava il presidente di Forza Italia Berlusconi ed elogiava invece la premier in pectore: "Qualsiasi crisi apre la strada ai leader veri. Mentre il signor Berlusconi è sotto l'effetto della vodka russa in compagnia dei 'cinque amici di Putin"' in Europa, Giorgia Meloni dimostra quali sono i veri principi e la comprensione delle sfide globali. Ognuno sceglie la propria strada".