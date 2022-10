Vladimir Putin: "Rischio guerra mondiale molto alto"

26 ottobre 2022 a

a

a

Resta altissima la tensione sulla guerra in Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin, che oggi 26 ottobre ha assistito alle esercitazioni nucleari di Mosca con immagini provenienti da diversi punti della Federazione Russa, ha affermato che il potenziale di conflitto resta "molto alto". "Oggi il vostro lavoro congiunto è particolarmente significativo", ha infatti detto Putin parlando a capi delegazione in una riunione del Consiglio dei capi delle Agenzie di sicurezza e intelligence dei paesi della Csi, Comunità degli Stati Indipendenti, "il potenziale di conflitto nel mondo nel suo insieme, così come a livello regionale, rimane molto alto".

"Come Putin. Cosa gli auguro": Zelensky-choc contro Berlusconi

Ma non solo. Il dispiegamento di truppe statunitensi in Romania, secondo il Cremlino, aumenta la minaccia per la Russia e Mosca ne terrà conto per garantire la propria sicurezza. "Più le truppe americane sono vicine ai nostri confini, maggiore è il pericolo per noi", ha detto il portavoce Dmitry Peskov, secondo quanto riporta Tass.

"Addestramento di top-gun cinesi": il generale svela come l'Italia si sta 'suicidando'

E un altro siluro viene lanciato dalla portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova: "L'Italia ha gravemente violato il suo mandato di presidente" estromettendo gli esperti russi dalla partecipazione a una seduta sulle questioni operative dell'Iniziativa sulla lotta alla proliferazione di armi di distruzione di massa (Psi) che si è aperta a Roma. La Zakharova ha aggiunto che Mosca "considera questa mossa di Roma come ostile. Questo è un altro attacco provocatorio alla Russia".