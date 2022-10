Joe Biden umiliato: "Scarso acume mentale", un caso internazionale

Matteo Legnani 28 ottobre 2022 a

Le "gaffe e lo scarso acume mentale" del presidente degli Stati Uniti Joe Biden sarebbero al centro degli sfottò con cui Mohammed Bin Salman si diletterebbe in compagnia del suo seguito. Lo scrive il Wall Street Journal, rivelando anche che il primo ministro saudita e primo in linea di successione al trono avrebbe aggiunto come fosse «molto meglio avere a che fare con Donald Trump». Un pettegolezzo che conferma come le relazioni tra Stati Uniti e Arabia Saudita abbiano raggiunto il livello forse più basso di sempre. E come la scarsa stima (reciproca) tra i due leader sarebbe un fattore chiave in un gioco che sta costando caro proprio a Biden e al partito democratico, alla vigilia delle delicate elezioni di mid-term che l'8 novembre potrebbero rimescolare le carte delle maggioranze nei due rami del Campidoglio.

Il freno della produzione di greggio, pari a due milioni di barili al giorno, decisa nelle scorse settimane dai Paesi dell'Opec+ su indicazione dei sauditi, si sta infatti traducendo in un cospicuo aumento del costo del carburante alle pompe e in un ulteriore aumento dell'inflazione che non hanno potuto che indebolire ulteriormente il consenso del Paese sverso le politiche economiche dei dem. Il rapporto tra Biden e il 37enne Bin Salman si era incrinato già nel corso della campagna elettorale 2020, quando l'attuale presidente aveva promesso che avrebbe chiesto conto ai vertici sauditi dell'assassinio del giornalista Jamal Khashoggi, avallato, secondo la Cia, dallo stesso erede al trono. Inoltre, negli ultimi mesi, l'Amministrazione Usa ha sollecitato più volte i sauditi a isolare economicamente e politicamente la Russia, ma Riad ha preferito mantenere una posizione equidistante, rivendicando il diritto di appoggiare Kiev, ma nello stesso tempo continuare a realizzare affari con Mosca.

L'incontro a Gedda tra il presidente e il principe, avvenuto nello scorso mese di luglio prima della nomina di quest' ultimo a primo ministro, era stato a dir poco gelido. E i rapporti tra i due Paesi non potranno che peggiorare una volta mandate in archivio il voto dell'8 novembre, visto che il Consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, ha fatto sapere che, subito dopo le elezioni di midterm, Biden proporrà al Congresso di «rivedere le relazioni strategiche con i sauditi». In sostanza, confermare il blocco della vendita di armi adottato già nel 2021 e introdurre restrizioni economiche.