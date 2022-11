Re Carlo caccia Andrea: "È finita", Royal Family sotto choc

Francesco Fredella 07 novembre 2022 a

a

a

Re Carlo mette le cose in chiaro. Una volta per sempre. Suo fratello Andrea, duca di York, finito in uno scandalo sessuale, non farebbe più parte della Royal Family. "È finita", avrebbe detto il sovrano (che verrà incoronato il prossimo 6 maggio). Eppure, secondo i tabloid inglesi, il duca sarebbe da tempo alla ricerca di una riabilitazione. Insomma, l'idea di non tornare mai più un reale a pieno titolo avrebbe creato qualche destabilizzazione.

Re Carlo, "potrei essere gay": le parole che sconvolsero Diana



"Puoi continuare a fare una bella vita in ogni caso. Ma non riavrai mai più il tuo ruolo pubblico in famiglia. Devi accettarlo”, sono queste le parole di Carlo al fratello minore. Il sovrano usa chiarezza. Una volta per sempre. L'indiscrezione arriva dal Mail on Sunday, uno dei tabloid inglesi che si occupa da tempo della famiglia Reale.

Sono passati due anni dallo scandalo sessuale che lo ha visto coinvolto nel processo Epstein, il duca di York ha chiesto il patteggiamento ed ha pagato 13 milioni di dollari. Una macchia indelebile nella sua vita. Ma le cose sono cambiate: Andrea non può più contare sulla Regina Elisabetta, che in definitiva aveva cercato di aiutarlo (a marzo scorso Andrea l'aveva accompagnata a Westminster Abbey). Ora con l'ascesa al trono di Carlo non ci sarebbero più speranze per Andrea: fuori dalla famiglia Reale. Pare che sia sotto shock.

"Divorzio": la clamorosa bomba di Re Carlo, cosa accadrà presto

Anche la Regina, negli ultimi mesi, aveva sofferto molto per l'accaduto. Secondo un insider, ben informato sui fatti, “cambiava sempre argomento quando il figlio, durante le loro conversazioni, cercava di spostare il dialogo sulla sua riabilitazione pubblica”.