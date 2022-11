Ambientalismo, rovinare i capolavori non è ecologico: è vandalismo

Hoara Borselli 07 novembre 2022 a

a

a

Non credo ci voglia molto per distinguere tra ambientalismo e cretineria. L'ambientalismo è un tentativo di costruire per l'umanità un futuro compatibile con la natura. Richiede conoscenze, di filosofia, di storia, di sociologia, di chimica, fisica, botanica. È molto complicato. La cretineria invece è entrare in un museo e fare danni, pensando così di essere degni eredi del sessantotto e del dadaismo. Che invece erano cose serie. Vi racconto qualche episodio di cretineria. Era il 14 ottobre quando una coppia di ecologisti ambientali,facente parte del movimento "Just Stop Oil", ha vandalizzato il famosissimo quadro di Van Gogh I Girasoli, esposto alla National Gallery di Londra. I due attivisti hanno lanciato un liquido, precisamente una zuppa di pomodoro,sulla famosissima opera.

Il 23 Ottobre,a Potsdam, in Germania, due attivisti di "Last Generation" hanno imbrattato un dipinto ad olio di Monet lanciandogli contro del purè di patate. Il capolavoro dell'artista francese preso di mira è stato Il Pagliaio, esposto al Museo Barberini. Il 5 Novembre due attiviste del collettivo "Futuro vegetale" si sono incollate alle cornici dei dipinti La Maja desnuda e La Maja vestida di Francisco de Goya, esposti al Museo Nazionale del Prado, a Madrid, emulando quello che fecero altri due attivisti il 27 ottobre nella Pinacoteca Reale Mauritshuis a L'Aia in Olanda. Si incollarono al dipinto di Vermeer Ragazza con l'orecchino di perla. Pochi giorni fa a Roma è stata imbrattata, con del passato di verdura, l'opera di Van Gogh, Il seminatore, esposta a Palazzo Bonaparte. Mi voglio rivolgere a voi, sedicenti salvatori del pianeta, voi che in Germania avete bloccato il passo a un'ambulanza permettendo che morisse una donna, a voi che non siete in grado di distinguere tra la vita di una margherita e quella di una persona.

Ma scusate, vi rendete conto dei danni che potete fare? Volete chiedere ai governi del mondo di ridurre la produzione di energia e di diminuire la ricchezza, e di aumentare la povertà, e di danneggiare i Paesi più poveri perché qui nel regno di noi ricchi si deve respirare aria più pulita? Bravissimi, fatelo. Sarà anche una nobile causa la vostra, però abbiate almeno un po' di rispetto per la vita delle persone e per l'arte, la cultura, senza le quali saremmo delle piante. Ma voi lo sapete che cos' è l'umanità? L'umanità è magia, pensiero, spirito. L'umanità è la sua storia, è la sua arte e le sue eccellenze. Lo sapete chi era Van Gogh?

Un gigantesco artista pazzo, come Maupassant. Lo sapete cos' è la storia dell'uomo e della donna? L'umanità non è la vita di un fungo, di un melograno, neanche di un castoro. L'umanità è la sua unicità, e la sua unicità è raccontata e provata dalle sue grandezze. Ma che cos' è l'ambientalismo, l'ambiente, la natura, cosa sono senza la storia e l'arte? L'umanità non è un algoritmo, è chi riesce a esprimere il suo spirito. Voi certo non ci riuscite, ma ci arrivate a questa parola? Spirito. Bravi, siete bravi a compiere quei gesti eclatanti. Imbrattare un'opera d'arte. Oh, che eroismo! L'ambiente senza l'uomo, senza le sue grandezze,senza la sua arte, senza la filosofia, statemi a sentire, è nulla. E voi siete degli ambientalisti del nulla.