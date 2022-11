Ong, Francia contro Italia: "Inaccettabile, dovete accoglierli voi"

09 novembre 2022 a

Prima apre il porto di Marsiglia ai 234 migranti della Ocean Viking e poi bacchetta l'Italia: questo sta facendo la Francia di Emmanuel Macron nelle ultime ore. Parlando della nave, il portavoce del governo francese Olivier Veran ha detto: "Dovrebbe essere accolta in Italia" alla luce del diritto marittimo internazionale. Lo ha dichiarato in un'intervista a franceinfo. Ma non è finita qui, perché poi Veran ha anche bollato l'atteggiamento del governo italiano come "inaccettabile".

"Dal momento che l'imbarcazione è ancora nelle acque territoriali italiane, auspichiamo che l'Italia svolga il suo ruolo e rispetti i suoi impegni europei", ha proseguito il portavoce del governo francese. Che poi però ha precisato: "Nessuno lascerà che questa barca corra il minimo rischio". Secondo la Francia, insomma, l'Italia non avrebbe fatto il suo dovere in questo caso: "Deve fare la sua parte e rispettare gli impegni europei", ha proseguito Veran, accusando Roma di un "silenzio assordante".

Veran ha detto poi che le regole europee sono "estremamente chiare e che sono già state accettate dagli italiani, di fatto i primi beneficiari di un meccanismo finanziario di solidarietà europeo". Le regole europee, in effetti, prevedono che a prendersi cura dei migranti debbano essere i Paesi di primo approdo. Da tempo, però, l'Italia si lamenta di essere la sola a prendersi cura di chi arriva dal mare, chiedendo più volte - ma senza successo - maggiore collaborazione dall'Europa. "I meccanismi diplomatici sono ancora in azione in questo momento e quindi non posso aggiungere altro", ha proseguito Veran.