Re Carlo, assalto in strada: con cosa viene colpito

09 novembre 2022 a

a

a

Imprevisto per il Re Carlo e la consorte Camilla. I due, in visita nella città di York, nel nord dell'Inghilterra, sono stati letteralmente presi d'assalto. Sì, ma dalle uova. Un uomo infatti è stato arrestato per aver lanciato uova per protesta. Il tutto è accaduto mentre Carlo III e Camilla salutavano la gente scesa in strada ad accoglierli in occasione dell'inaugurazione di una statua dedicata alla regina Elisabetta II.

Video su questo argomento "È impazzito". Principe Harry, cosa rivelano gli amici: colpa di Meghan?

In totale, come dimostrano diversi video, sarebbero state lanciate ben tre uova. Per fortuna dei reali, però, nessuna è riuscito a colpirli. Non a caso nelle immagini Carlo e Camilla sono impassibili. "Questo paese - inveiva l'uomo poi arrestato - è stato costruito sul sangue degli schiavi". Né Carlo né Camilla hanno risposto al manifestante, che invece è stato zittito dai presenti che a loro volta gridavano: "God save the King" (Dio salvi il re) e "vergognati".

"Harry a letto con una top model: divorzio da Meghan", terremoto a Londra. E Re Carlo...

Una volta intervenuti gli agenti per mettere le manette al contestatore, la visita è proseguita senza altri intoppi. La famosa statua di Elisabetta era stata commissionata quando la regina era ancora in vita. Ossia, nel periodo del Giubileo di Platino dei suoi sette decenni di regno, celebrato pochi mesi prima della morte.