Principe Harry "a letto con una top-model: divorzio da Meghan Markle". Un terremoto

Il principe Harry ha tradito Meghan Markle? A mettere la voce in giro sarebbe stata un'amica di Camilla Parker-Bowles, l'attuale regina consorte. L'indiscrezione, insomma, sarebbe in qualche modo collegata col Palazzo. Perché mai, però, la famiglia reale dovrebbe minare il rapporto tra i duchi di Sussex? Di mezzo ci sarebbe il libro bomba di Harry in uscita il 10 gennaio 2023. Re Carlo - come si legge sul Messaggero - avrebbe un piano: costringere il figlio al divorzio dalla Markle, così da farlo tornare a casa.

Stando alle voci riportate dai tabloid inglesi, il secondogenito di Carlo e Diana avrebbe tradito sua moglie mandando messaggi a una top model di cui non si conosce il nome. Leggendo questa notizia, Meghan avrebbe reagito male e al momento sarebbe furiosa. E infatti già si parlerebbe di separazione. Pare che lei voglia far tornare Harry in Inghilterra. Si tratta, in ogni caso, solo di indiscrezioni. Nessuna conferma, almeno per il momento.

Nel frattempo Carlo III, che non avrebbe smesso di pensare nemmeno per un attimo alle rivelazioni potenzialmente scottanti contenute nell’autobiografia del figlio, starebbe attuando un piano per portare via Harry dall’America e far cadere sull’attrice americana tutta la colpa della Megxit, l'addio di Harry a Regno Unito e famiglia reale.