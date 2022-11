Re Carlo, "come devono essere i cubetti del ghiaccio": l'ultima follia

Francesco Fredella 09 novembre 2022 a

Fate molta attenzione ai quattro oggetti che per Re Carlo III sono importanti. Non si separa mai da loro. Adesso spunta una lista di oggetti che da sempre fanno parte della vita del sovrano, che sarà incoronato il prossimo 6 maggio. La gola profonda, in questo caso, è un reporter molto vicino alla Casa Reale. Secondo la sua ricostruzione, Carlo non potrebbe fare a meno di un orsetto che appartiene alla sua infanzia, ad una seduta per la toilette personalizzata, a vaschette per il ghiaccio e ad uno Chef.

Nulla viene lasciato al caso: Carlo ama quell'orsetto che rappresenta la sua infanzia. "Guai a chi lo tocca", dice Christopher Andersen, autore del libro in uscita The King. "L'unica a cui era concessa questa possibilità era Mabel Anderson, la sua ex tata, a cui era molto legato".

Storia diversa per una seduta per la toilette, che non deve mancare quando viaggia. E poi delle vaschette per il ghiaccio, che devono sempre essere presenti prima della partenza. Il motivo? Perché sua madre, a quanto pare, amava molto il rumore del ghiaccio nel bicchiere. Quindi, Carlo avrebbe ereditato questa stranezza: devono essere quadrati e deve sempre averli con sé. Molta attenzione per i drink in casa Reale, sembra che anche la Regina avesse spesso voglia di bene uno dopo cena. Sono queste le abitudini, per un certo verso strane, del Re Carlo. Tra pochi mesi, vera incoronato ufficialmente Re d'Inghilterra. Prima, però, deve preparare tutto in ogni minimo dettagli. Quel giorno, non dimentichiamolo, avrà addosso gli occhi del mondo.