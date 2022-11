PiazzaPulita, la profezia di Dario Fabbri: "Trump è un animale. Presto..."

12 novembre 2022 a

Guai a dare Donald Trump per finito. Parola di Dario Fabbri, che a PiazzaPuliita - la trasmissione di La7 condotta da Corrado Formigli - ha analizzato la situazione in cui si trova l’ex presidente americano, pronto nei prossimi giorni ad annunciare la sua terza candidatura per la Casa Bianca. “Ha dimostrato di avere molteplici vite politiche - ha esordito il direttore di Domino - è un animale puro della politica, non ha davvero paura di niente”.

Un pregio non da poco: “Ha un’enorme fetta degli apparati americani contro, e direi anche a ragione per i fatti di Capitol Hill, eppure insiste. Anzi rilancia, e questo lo rende un soggetto ancora oggi non cancellabile del tutto. Non direi che è finita la sua parabola politica, batterlo alle primarie è sempre un’impresa non da poco. Tra l’altro Trump aveva conquistato i suoi elettori promettendo che avrebbe fatto meno a livello globale e più per la nazione. Questo è stato fatto tanto da lui quanto da Joe Biden”.

Gli Stati Uniti di oggi “si guardano più l’ombelico - ha sottolineato Fabbri - non vanno più in giro per il mondo a fare nuove guerre, hanno capito che ci sono esigenze interne più profonde”. Intanto Trump ha già iniziato a battagliare con Ron DeSantis, suo principale rivale repubblicano nella corsa per la Casa Bianca: l’ex presidente ha accusato il governatore della Florica di mancare di lealtà.