Crimea, "cosa stanno costruendo i russi": una tragica svolta?

Il nuovo fronte russo si chiama Crimea, dove sono stati avviati lavori di fortificazione nella quasi certezza di un assalto ucraino alla regione annessa militarmente da Mosca nel 2014. A confermarlo, su Telegram, il governatore Sergej Aksenov: "Sul territorio della Crimea sotto il mio controllo vengono eseguiti lavori di fortificazione volti a garantire la sicurezza dei cittadini", si legge nel messaggio. Le misure adottate oggi da militari e forze dell'ordine sono sufficienti per tenere la Crimea al sicuro, ha assicurato Aksenov. Le forze russe stanno scavando nuove trincee anche sul fiume Donec che divide Donetsk e Lugansk. Secondo l'intelligence britannica, che ha reso noti i movimenti, il tutto è coerente con precedenti rapporti: i russi si stanno preparando a difendere le posizioni prima dell'inverno e potrebbero impiegare e ridistribuire qui le forze ritirate da Kherson. L'Ucraina potrebbe riuscire a raggiungere la Crimea o riconquistare vaste aree del Donbass questo inverno in base ad alcuni osservatori, se le condizioni meteorologiche e sul campo saranno favorevoli. Ma per sfondare sul fronte russo e per penetrare le linee di rifornimento russe, Kiev necessita di numeri e qualità di dotazioni.

Nel frattempo, nonostante il rovinoso ritiro dall'annessa regione di Kherson, Mosca prosegue parallelamente la sua opera di "normalizzazione" nei territori occupati in Ucraina. Il Ministero dello sport della Federazione Russa ha proposto di organizzare un campionato congiunto di calcio tra le regioni ucraine neo-annesse della Russia e della Crimea. Come se la guerra fosse in stand-by.

Guerra che, per la prima volta dall'inizio delle ostilità lo scorso 24 febbraio, secondo Kiev potrebbe finire prima che l'Ucraina liberi tutti i territori con mezzi militari. Parola del consigliere presidenziale Mykhailo Podolyak, che ha commentato la dichiarazione del generale Mark Milley, capo degli Stati maggiori riuniti Usa, secondo cui la probabilità di liberazione militare di tutti i territori occupati dell'Ucraina, compresa la Crimea, nel prossimo futuro è bassa. "Ricorderò semplicemente che il 24 febbraio, quando hanno detto che la probabilità che l'Ucraina resistesse era dello zero per cento. Oggi sono finiti nove mesi di questa guerra e l'Ucraina è nella fase di una controffensiva e di progressi effettivi nella de-occupazione del suo territorio", ha detto, citato da Unian, Podolyak, secondo cui se gli invasori russi perdessero una grande città occupata dal 2014, la caduta di un tale simbolo porterà a processi irreversibili tra l'élite politica e la società della Russia. "Ad esempio, se avanzeremo nelle regioni di Lugansk o Donetsk, una grande città occupata dalla Federazione russa per otto anni, ad esempio Lugansk, cadrà. E dopo inizieranno processi irreversibili, sia nelle élite politiche della Federazione russa, sia nella società della Federazione russa. E in questo modo la guerra può finire anche prima che libereremo tutto con mezzi militari".