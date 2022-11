Maria Zakharova, l'insulto all'Europa: "Sponsor dell'idiozia"

23 novembre 2022 a

a

a

Altissima tensione tra la Russia e l'Unione Europea. Lo scontro questa volta è tra il Parlamento europeo e Mosca. Strasburgo infatti ha votato una risoluzione in cui etichetta la Russia come "sponsor del terrorismo".

Un passo importante che va ad incrinare ulteriormente i rapporti diplomatici tra l'Europa e la Russia. I rapporti sono tesissimi per via delle sanzioni e per le ulteriori ritorsioni economiche che sono scaturite dopo l'invasione da parte di Mosca in Ucraina. Ma ad alzare il livello di scontro alle stelle è la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova che di fatto sputa veleno sull'Unione Europea: "Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che riconosce la Russia come ’sponsor del terrorismo'. Propongo di riconoscere il Parlamento europeo come sponsor dell’idiozia". Un insulto di fuoco che di fatto acuisce in modo drammatico lo scontro tra Bruxelles e Mosca. Intanto sul fronte della guerra, in tutta l'Ucraina sono tornate a suonare le sirene per le incursioni dei jet russi.

A quanto pare il Cremlino, dopo la ritirata da Kherson, ha ripreso con forza le operazioni militari. Zelensky finora ha chiuso le porte a un percorso di negoziato capace di avvicinare le parti a un tavolo per raggiungere un cessate il fuoco e un patto duraturo di pace. E la resistenza ucraina, figlia dell'orgoglio di un Paese invaso, sta mettendo a repentaglio l'ipotesi di un'intesa con Mosca il tutto accendendo in modo irrefrenabile l'ira dello "Zar" Vladimir Putin.