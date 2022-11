Principe Harry, spunta una clamorosa ex dal passato: "Era il mio toyboy"

28 novembre 2022 a

a

a

Trasferendosi oltreoceano, pensavano di sfuggire ai riflettori martellanti dei tabloid britannici. Ma per i pettegolezzi non c'è confine che possa reggere. In più, le indiscrezioni che circolano in questi giorni sulla crisi del loro matrimonio provengono proprio dagli Stati Uniti. Così il principe Harry e Meghan Markle finiscono in un vortice di pettegolezzi ormai senza più alcun controllo. Dopo l'ultimo, che li vede protagonisti di un furioso litigio nel cortile della loro lussuosa villa di Montecito in California dove si arriva a pronunciare la parola "divorzio", adesso arriva una vera e propria bomba che getta nell'imbarazzo più totale il secondogenito del re d'Inghilterra. Una star della tv statunitense ha rivelato di aver avuto una relazione con il principe quando lui aveva solo 21 anni, mentre lei, sposata e madre di due figli, ne aveva 34.

"Aspetta un figlio": bomba su Meghan e Harry, divorzio imminente

L'attrice, oggi 51enne, è Catherine Ommanney, ex concorrente di un noto reality show americano, che ha deciso di svelare al The Sun - il secondo quotidiano più popolare del Regno Unito - i dettagli inediti sul suo flirt con il duca di Sussex avvenuto nel 2006 e durato circa un mese. L'attrice ha sollevato il coperchio dopo aver appreso che Harry stava scrivendo delle sue ex fidanzate nel suo nuovo libro di memorie. "Lo racconto perché sono certa che Harry non parlerà di me nella sua autobiografia Spare", confessa la donna, la quale giustifica: "Perché un principe non può avere rapporti con una donna di 34 anni e madre di due figli, semplicemente per la famiglia reale non è la cosa giusta".

"A letto con la guardia del corpo": corna, la fine di Meghan e Harry?

Nonostante la differenza di età di tredici anni, l'attrice rivela di aver avuto il "momento della mia vita" con il principe, che le ha dato il "bacio più appassionato che abbia mai avuto". E aggiunge: "Lo chiamavo baby, perché aveva l'abitudine di succhiare i lecca-lecca. Era il mio toyboy, ci divertivamo un sacco insieme". Dettagli piccanti, quindi, ma non solo. "Mi ha parlato della nonna regina e di come fossero molto vicini. E della voglia di libertà e di vivere una vita normale", prosegue Catherine. La relazione è però finita quando "qualcuno ci ha scoperti e Harry ha cambiato numero di telefono”. La nostalgia della donna per il principe è però forte: “Se avesse avuto dieci anni in più avrebbe potuto essere il mio uomo ideale. È coraggioso, carismatico, incredibilmente divertente, intelligente e affettuoso. Gli auguro solo felicità e successo”.