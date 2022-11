Meghan Markle e Harry, "a letto con la guardia del corpo": corna, la fine di tutto?

22 novembre 2022 a

Rumors scottanti giungono da oltreoceano. Il principe Harry e Meghan Markle sarebbero in crisi. Il motivo? Un presunto tradimento di Meghan ai danni di Harry con la sua guardia del corpo, un uomo di nome Chris Sanchez. A spifferare l'indiscrezione, sulle pagine del tabloid inglese In Touch, una fonte anonima molto vicina alla coppia, che ha parlato di una furiosa lite tra i due nella villa extra lusso di Montecito, in California.

Stando a quanto si legge dalla rivista, la descrizione della scena è piuttosto dettagliata. Harry si trovava nel suo studio, quando a un certo punto è squillato il telefono. Pare fosse la scuola del loro primogenito, Archie, che avvisava che nessuno era andato a prenderlo. Meghan se ne era dimenticata. “Harry si è precipitato in auto, tenendo tra le braccia Lilibet, mentre urlava contro Meghan isterica che voleva divorziare immediatamente da lui”. Secondo la fonte, la dimenticanza di Meghan sarebbe ancora più grave, a causa del fatto che si trovava in compagnia della sua guardia del corpo, che avrebbe lasciato la casa dei Sussex poco dopo la scenata. Da quel momento, l’atmosfera nella villa sarebbe molto tesa.

Dunque, il matrimonio tra Harry e Meghan starebbe davvero scricchiolando. Secondo diversi tabloidi britannici, che parlano perfino di un imminente divorzio - pronosticato per l'inizio del 2023 - i duchi di Sussex stanno insieme perché hanno troppi interessi economici condivisi. Certamente, se si arrivasse al divorzio, Meghan non avrà una buona uscita. Difficilmente potrà ottenere la metà del patrimonio di Harry - anche se al momento pare che il conto in banca sia in rosso. Per il figlio del re d'Inghilterra, invece, non sarà affatto tragica, dal momento che, in caso di divorzio, gode dell'appoggio di Carlo, William e Kate, i quali non attendono altro che riportare il principe all'interno della monarchia.