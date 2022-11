Meghan Markle, corna a Harry? "Ecco come lui lo ha scoperto": altra bomba

Francesco Fredella 24 novembre 2022 a

Ancora una vola lei, Meghan Markle: la duchessa di Sussex è al centro delle notizie dei tabloid inglesi. Non si parla di altro, ormai. C'è, però, una novità: sembra che anche in America la sua popolarità stia crollando, un po' come è avvenuto in Inghilterra. Si dice addirittura che abbia tradito Harry con la sua guardia del corpo preferita, Chris Sanchez (un ragazzone palestrato e molto sexy).

Ma davvero ha tradito i principe Harry? La verità non verrà mai a galla, ma secondo il racconto dei tabloid ci sarebbe un fondo di verità. La soffiata arriva dal settimanale InTouch, uno dei tabloid americani che da tempo di occupa di Meghan. Ma occorre fare attenzione: Meghan ha la querela facile, in passato ha vinto un paio di cause con il Daily Mail. Andiamoci piano, molto piano. E infatti - clamorosamente - l'indiscrezaione sul tradimento non è stata ripresa dai tabloid inglesi.

"A letto con la guardia del corpo": corna, la fine di Meghan e Harry?

Come sono andate le cose? Si dice che Harry avrebbe scoperto che Meghan non era andata a prendere il figlio Archie a scuola (una cosa che non era mai accaduta in precedenza). Sempre alcune fonti dei tabloid inglesi raccontano che avrebbe trovato sua moglie con Sanchez, a causa di una lunga chiacchierata avrebbe dimenticato l'impegno. Una voce maligna, nulla di più. Ma tutto fa pensare a Lady Diana, la madre di Harry, che avrebbe perso la testa nel 1985 per Barry Mannakee. Un'altra storia, verosimile, che potrebbe ingigantire il chiacchiericcio di questi ultimi mesi. Infine, si narra che Meghan sarebbe nera. Arrabbiatissima con tutto e tutti, in primis con i giornali inglesi. Che questa volta potrebbero aver esagerato. ​