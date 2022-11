Meghan e Harry, divorzio imminente: "Aspetta un figlio"

26 novembre 2022 a

Meghan Markle e il principe Harry si separano? Dopo le ultime voci, ne gira una secondo la quale lui ha una amante che sarebbe già incinta. Per questo Meghan sarebbe pronta a lasciare la villa di Montecito, ma non senza rinunciare ai suoi figli, Archie e Lilibet. Insomma, se lei ha tradito lui con il bodyguard, anche lui l'avrebbe combinata grossa. Quel che è certo è che il loro matrimonio è in crisi. Tanto da cercare consolazione altrove.

Questa ultima indiscrezione sulla coppia è stata pubblicata dalla rivista Oops e ripresa dal sito diLei che parla di "gravi dissidi coniugali, ormai non più superabili". Pure il magazine New Idea ha scritto di una lite tra Harry e Meghan avvenuta in un ristorante vicino a casa che si è conclusa con la fuga del principe che ha mollato la moglie al tavolo con gli amici. Pare che la litigata fosse dovuta proprio alla presunta amante di Harry.

A questo punto l'opinione più diffusa è che Harry e Meghan stiano insieme solo per interessi economici e per evitare ai figli il trauma della separazione. Anche perché se divorziassero l’affidamento dei bambini andrebbe esclusivamente al padre perché secondo la legge appartengono al Re.