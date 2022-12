Senegal, lui la schiaffeggia? Lei tira una sedia: rissa in Parlamento

02 dicembre 2022 a

a

a

Caos all’interno del Parlamento. E’ successo ieri all'Assemblea nazionale del Senegal, dove una deputata, Amy Ndiaye, della maggioranza, è stata schiaffeggiata dal collega dell’opposizione Massata Samb del partito PUR. Lo si vede in un video poi diventato virale online. Dopo lo schiaffo, lei ha deciso di tirargli una sedia. Di lì il caos, con tutti i parlamentari che si sono accalcati attorno ai due per cercare di separarli. Una vera e propria rissa, insomma.

Maneskin, accade tutto davanti agli occhi di Damiano: "La prima volta", sputi e insulti

Il caos è scoppiato durante una presentazione del bilancio. La Ndiaye, in particolare, avrebbe deriso le osservazioni del deputato all'opposizione, che quindi ha reagito colpendola con uno schiaffo. Un altro deputato, poi, sarebbe anche caduto a terra nel tentativo di fermare la donna. Dopo queste manifestazioni di violenza, la sessione è stata sospesa. Ma nel frattempo i politici hanno comunque continuato a scambiarsi colpi, accuse e insulti.

In ogni caso, pare che le tensioni siano cresciute tra i politici al governo e quelli all'opposizione dopo le elezioni legislative dello scorso luglio. Elezioni a seguito delle quali il partito al governo ha perso la sua ampia maggioranza, danneggiata in parte dalle preoccupazioni che il presidente Macky Sall potrebbe ricandidarsi per un terzo mandato nel 2024. Tra l'altro non è nemmeno la prima volta che si scatena una rissa in Aula: un'altra colluttazione era scoppiata lo scorso settembre durante la prima seduta post elezioni.