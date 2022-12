L'Economist attacca l'Italia: "Non all'altezza", schiaffo alla Meloni

09 dicembre 2022 a

Nuove "lezioni" dall'estero per Giorgia Meloni. Questa volta a dare suggerimenti non richiesti al premier italiano è stato il settimanale britannico The Economist: "Il presidente del Consiglio deve intraprendere un’azione radicale per rilanciare l’economia, per il bene dell’Italia e dell’Europa". E ancora: "Nonostante un certo senso di ottimismo dovuto alla grossa somma di denaro ottenuta dal fondo di ripresa post Covid dell’Ue e alla crescita registrata quest’anno, superiore a quella di Francia e Germania, la performance a lungo termine dell’Italia potrebbe non essere all’altezza delle aspettative".

L'Economist spiega che la crescita dell'Italia "prossima allo zero del Pil pro capite dal 2000 è la peggiore del gruppo dei paesi dell’Ocse". E questo, sommato al debito e alla recessione prevista per il 2023, "rende l’Italia potenzialmente il membro più vulnerabile all’interno del mercato unico europeo". Secondo il settimanale britannico, la Meloni dovrà impegnarsi molto.

Per la rivista, servirebbe "un’ulteriore liberalizzazione per ridurre la disoccupazione giovanile e aumentare la partecipazione delle donne alla forza lavoro, mentre i fornitori di servizi protetti dovrebbero essere aperti a una maggiore concorrenza". E infine: "La pubblica amministrazione, il sistema giudiziario e l’istruzione hanno tutti bisogno di un profondo rinnovamento per operare più velocemente e ottenere risultati migliori: altri paesi in Europa hanno agito in modo simile anche se non è ancora abbastanza. Ma l’Italia deve fare di più".