Zelensky, schiaffo all'Italia: niente Meloni? L'indiscrezione

Gli Stati Uniti potrebbero non essere l'unico Paese che Zelensky visiterà in Occidente. Stando a quanto trapelato nelle ultime ore e riportato dalla tv americana Cbs, il leader ucraino potrebbe visitare poi anche il Regno Unito, la Francia e la Germania. La stessa emittente ha sottolineato pure come questo viaggio del presidente ucraino in America sia arrivato subito dopo quello di Putin in Bielorussia. Lo zar, infatti, ha avuto un faccia a faccia con Lukashenko lunedì scorso a Minsk.

Se la notizia dei prossimi viaggi di Zelensky venisse confermata, verrebbe da chiedersi come mai il leader ucraino non abbia messo anche l'Italia tra le sue opzioni. Soprattutto adesso che al governo c'è Giorgia Meloni, la quale ha espresso più volte il pieno e totale appoggio dell'Italia a Kiev contro l'aggressione russa. Per arrivare a Washington, Zelensky ha viaggiato su un aereo militare statunitense. E pare che farà lo stesso quando se ne andrà, secondo quanto riferito a NBC News da due funzionari statunitensi.

Sono stati gli Usa, quindi, a fornire l'assistenza di viaggio necessaria a Zelensky. Un funzionario ha aggiunto che gli alleati della NATO avrebbero fornito aerei da combattimento per aiutare con le scorte durante il viaggio. Non tutti, comunque, avrebbero visto di buon occhio la visita del presidente ucraino a Washington, soprattutto perché l'obiettivo è quello di raccogliere ulteriori aiuti militari. Media cinesi scrivono che questo non fa che "assottigliare le prospettive di pace".