Autocisterna incastrata sotto al ponte esplode: ecco l'Apocalisse

26 dicembre 2022 a

a

a

Immagini pazzesche, qualcosa di simile all'apocalisse, se fosse raffigurabile. Immagini che arrivano direttamente dal Sudafrica, nel dettaglio da Boksburg, località che si trova a circa 40 chilometri a est della capitale, Johannesburg.

Nel video, infatti, si vede l'esplosione di un'autocisterna di gas e carburante che era rimasta incastrata sotto a un ponte. Un video amatoriale che mostra un infermo di fiamme e fumo che si alzano verso il cielo, dunque la palla di fuoco, enorme, creata dalla violentissima esplosione. Il disastro è costato la vita a 15 persone, mentre sono circa 40 i feriti, almeno stando alle prime cifre del bilancio fornite dai servizi di emergenza.

Vesuvio, scossa di terremoto: "Il vero problema", cosa sta succedendo

Stando alla prima ricostruzione dell'incidente, il camion sarebbe rimasto bloccato sotto al ponte nei pressi di un ospedale e di alcune abitazioni. L'autocisterna proveniva da sud ed era troppo alta per passare sotto al ponte, ma il conducente non se ne è reso conto: trasportava all'incirca 60mila litri di gas Gpl. Il conducente, per inciso, si è salvato la vita e attualmente è ricoverato in ospedale.