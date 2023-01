Charlene, bufera sul primo video del 2023: il dettaglio che non passa inosservato

03 gennaio 2023 a

Alberto e Charlene di Monaco, come molti altri politici e reali in altri Paesi, hanno registrato un videomessaggio per augurare un felice anno nuovo a tutti. Nel filmato compaiono anche i loro due figli, i gemelli Jacques e Gabriella. Un dettaglio però ha fatto storcere il naso ai sudditi e non solo. Mentre Charlene è apparsa con indosso un abito lungo chiaro, senza maniche e ricamato in cotone lurex, realizzato dal brand svizzero Akris, il principe Alberto invece aveva un completo blu con giacca e cravatta.

Qualcuno però si è soffermato sull'abbigliamento scelto per i due bambini. Secondo alcuni, infatti, i loro abiti sarebbero troppo cupi e scuri, soprattutto per due bimbi della loro età. Jacques indossava un completo nero con camicia bianca, Gabriella invece un abito grigio scuro.

Per molti utenti, che hanno commentato il primo video del 2023 della famiglia reale di Monaco sui social, il look è risultato molto serio e "da adulti". Nulla di ciò che invece si addice di solito a due bambini. Molti, insomma, avrebbero preferito vedere Jacques e Gabriella indossare colori più vivaci. Al di là di queste critiche, comunque, questo era per Charlene il primo Natale in famiglia dopo il periodo difficile in Sudafrica, dove la principessa era rimasta bloccata a causa di problemi di salute.