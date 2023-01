Vladimir Putin se la ride: chi candidano Nobel per la pace

06 gennaio 2023 a

a

a

Strano, ma vero. Curioso. Francamente un poco grottesco: il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, è stato proposto premio Nobel per la Pace 2023 da un deputato norvegese. Insomma, candidatura piuttosto peculiare: per quanto l'orrore in Ucraina sia esclusiva responsabilità di Vladimir Putin, non si può non ricordare come Stoltenberg guidi quella Nato che è parte attiva in quel conflitto. Insomma, tra tutti i candidabili, forse, si potevano scegliere profili migliori.

Probabilmente, trattasi di "contiguità territoriale": a candidarlo è Christian Tybring-Gjedde, norvegese proprio come Stoltenberg. Tybring-Gjedde, nel lanciare il nome su Facebook, rimarca il suo ruolo contro la Russia nella guerra in Ucraina. Nel dettaglio scrive che "Stoltenberg merita il premio per il suo lavoro esemplare come segretario generale della Nato in un momento difficile per l'Alleanza: l'offensiva brutale e non provocata contro un pacifico Paese vicino".

Tybring-Gjedde, esponente dell'ultra destra norvegese, aggiunge che Stoltenberg "ha capito fin dai primi momenti la gravità e il significato dell'aggressione russa per tutti i Paesi che basano il loro governo sulla democrazia e sulle libertà", ha concluso. E chissà, forse Vladimir Putin, lo zar sanguinario, imbattendosi in questa peculiare candidatura potrebbe anche essersi fatto una risata a denti stretti...