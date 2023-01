Zelensky, la bomba su Putin: "Non sono sicuro che sia vivo"

19 gennaio 2023 a

a

a

In collegamento a Davos, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sgancia una bomba su Vladimir Putin; "Non capisco bene con chi parlare e di cosa. Non sono sicuro che il presidente della Russia sia lui, proprio lui. Non capisco bene se sia vivo e chi prenda le decisioni", ha detto aggiungendo di non comprendere nemmeno "come si possa promettere una cosa ai leader europei e il giorno dopo lanciare un’invasione su vasta scala di un Paese. Non capisco bene con chi abbiamo a che fare. Quando diciamo 'colloqui di pace', non capisco bene con chi dovremmo farli", attacca ancora.

Ma a stretto gira arriva la durissima risposta di Mosca. "Il presidente russo Vladimir Putin è vivo, così come la Russia intera. E il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dovrebbe rendersene conto, rapidamente", dichiara il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in conferenza stampa, parlando dei dubbi espressi da Zelensky: "È chiaro che Zelensky preferirebbe che né Putin, né la Russia esistessero", prosegue Peskov. "È chiaro che sia la Russia sia

Putin rappresentano un grosso problema per l’Ucraina di oggi e per Zelensky. Ed è chiaro che dal punto di vista puramente psicologico, Zelensky preferirebbe che né la Russia né Putin esistessero, ma prima se ne rende conto, prima l’Ucraina si rende conto che la Russia e Putin esistono ed esisteranno, e che prima o poi dovranno rinunciare a tutto ciò che è russo, meglio sarà per un paese come l’Ucraina", conclude.