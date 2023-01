Corea del Nord, armi a Russia e gruppo Wagner: la foto-choc

21 gennaio 2023 a

Sulla guerra in Ucraina entra la variabile Nord Corea. Dalla Casa Bianca arriva la bomba diplomatica: il governo degli Stati Uniti ha rilasciato in conferenza stampa alcun foto recentemente declassificate di vagoni ferroviari russi in viaggio dalla Federazione alla Corea del Nord e ritorno a novembre, in quella che gli Usa ritengono sia stata la consegna iniziale di razzi e missili per l'uso da parte dell'organizzazione mercenaria Wagner Group in Ucraina.





Lo riferisce la Cnn, pubblicando immagini satellitari e mappe del trasporto di armi su ferrovia. Venerdì l'amministrazione Usa ha preannunciato che il Dipartimento del Tesoro statunitense designerà l'organizzazione mercenaria russa Wagner Group come "organizzazione criminale transnazionale" e imporrà ulteriori sanzioni la prossima settimana contro il gruppo e la sua rete di supporto in tutto il mondo.

Un alto funzionario dell'intelligence occidentale ha dichiarato ieri che l'Occidente è "certamente preoccupato che la Corea del Nord possa pianificare di espandersi e fornire più attrezzature militari o sostenere tali consegne".

Da Ramstein, la base militare tedesca dove venerdì si sono riuniti i vertici dei paesi membri della Nato, il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha delineato lo scenario dei prossimi mesi sull'Ucraina, dicendosi fiducioso sulla risposta degli ucraini contro i russi. "Abbiamo una finestra di opportunità da qui alla primavera. Non appena inizieranno le loro operazioni, la loro controffensiva. Non è molto tempo e dobbiamo mettere insieme le giuste competenze".

Più cauto, se non scettico, il capo di Stato Maggiore congiunto degli Stati Uniti Mark Milley. Una vittoria militare dell'Ucraina nel 2023 "è una prospettiva improbabile, anche se non impossibile". "Sarà molto difficile per l'Ucraina cacciare i russi da tutti i territori occupati durante il conflitto nel 2023: in ogni caso, le Forze armate di Kiev potrebbero avviare una nuova offensiva per spostare l'ago della bilancia, con il sostegno dell'addestramento fornito dagli Stati Uniti".