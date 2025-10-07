Affari Tuoi, Veronica e la frase sconcertante: "Non ne ha bisogno"

Nella puntata di Affari Tuoi del 6 ottobre 2025, Veronica, impiegata bancaria di Matera e mamma di Agnese, ha conquistato 100.000 euro. Accompagnata dalla sorella Annarita, ha seguito l’istinto, rifiutando l’ultima offerta del Dottore di 30.000 euro, e ha vinto con il pacco numero 9, segnando un altro finale memorabile per il programma.La partita di Veronica è iniziata con difficoltà, eliminando premi importanti come 200.000 e 300.000 euro nei primi sei tiri. Rifiutando un cambio proposto dal Dottore, ha dichiarato: “Questo pacco non mi da particolari emozioni, ma rifiutiamo”. Ha poi eliminato pacchi da 20.000, 500 e 200 euro, triturando un’offerta di 19.000 euro.

Successivamente, ha aperto pacchi con 30.000 euro, 10 euro e Gennarino, rifiutando un altro cambio. Dopo aver eliminato 75.000 euro, ha tritato un assegno da 14.000 euro, affermando: “Rifiuto, vado avanti”. Accettando un cambio, ha scelto il pacco 9, commentando: “Vado a sentimento”. Ha poi eliminato 10.000 euro e rifiutato 15.000 euro.Verso il finale, Veronica ha aperto pacchi da 100 e 15.000 euro, rifiutando ulteriori cambi. Con tre pacchi rimanenti (0, 5 e 100.000 euro), ha eliminato il suo ex pacco con 5 euro.

Rimasta con 0 e 100.000 euro, ha deciso di rischiare, rifiutando i 30.000 euro offerti. La scelta si è rivelata vincente: il pacco 9 conteneva 100.000 euro, premiando il suo coraggio e intuizione. Ma dopo i titoli di coda su X si è scatenato l'inferno con un utente che ha aperto il dibattito con una frase, secondo molti sconcertante: "Altri 100k , ma è ora di farla finita! Oltretutto queste due tutto sembrava , ma non di averne bisogno!". Le solite polemiche...