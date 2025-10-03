Monaco, chiuso l'aeroporto: "Droni non identificati", sospetti sulla Russia

È stato l'avvistamento di "diversi droni di grandi dimensioni" a rendere necessaria la chiusura dell'aeroporto di Monaco nella serata di giovedì 2 ottobre. È quello che ha scritto la Bild online citando fonti legate ai circuiti della sicurezza. Secondo quanto appreso dal tabloid, "si trattava probabilmente di cinque o sei droni alari con un diametro di circa un metro". Uno avrebbe avuto "un'ampia apertura alare", si legge ancora. Il numero preciso dei droni non è ancora chiaro, si sottolinea. La polizia sarebbe accorsa molto rapidamente sul posto, ma gli oggetti volanti "erano già scomparsi". Inoltre non è noto quale ne fosse la provenienza.

Anche in Belgio alcuni droni hanno sorvolato la base militare di Elsenborn in Belgio la scorsa notte. "Questo dimostra, ancora una volta, che l'intera Unione Europea è a rischio. Siamo ovviamente consapevoli di ciò che sta accadendo nei nostri Stati membri, abbiamo, ovviamente, scambi politici con i nostri Stati membri, ora spetta a loro condurre le indagini", ha spiegato un portavoce della Commissione europea nel corso del briefing quotidiano con la stampa. "Siamo sempre stati chiari - ha aggiunto - sul fatto che spetti agli Stati membri condurre le indagini e identificare la provenienza di questi droni e quali rischi potrebbero rappresentare per loro. Detto questo, l'episodio evidenzia, ancora una volta, anche ciò che la presidente von der Leyen e il commissario Kubilius hanno affermato in Danimarca, che il muro di droni proteggerebbe l'intera Unione Europea. È necessario un approccio a 360 gradi. Questo è dimostrato ancora una volta qui, con due Stati membri che sono stati presi di mira. È stato citato il Belgio, ma anche la Germania è stata colpita. Con questi due Stati membri, non si parla più di Paesi in prima linea. Non si parla più di Paesi del fianco orientale. In realtà si sta parlando dell'Unione Europea nel suo complesso".