Rai 1, San Francesco conquista gli italiani

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo
CHI SALE (Speciale San Francesco / Rai1)
Mai celebrazione di San Francesco fu più propizia e simbolica, proprio nelle ore in cui Donald Trump scommette il tutto per tutto per mettere la pace in Medio Oriente. Il San Francesco day conquista gli italiani. Sabato mattina su Rai 1 dalle 10 la Santa Messa celebrata dalla Basilica di Assisi è stata vista da quasi 800mila persone col 17% di share.
A Sua immagine condotto da Lorena Bianchetti e completamente dedicato al Santo Patrono d’Italia ha tenuto una media di quasi 1 milione di spettatori col 16% e picchi sopra il milione dopo la Messa con collegamenti da Assisi, con punte vicine al 19% e quasi 10mila utenti connessi dai nuovi device. La Chiesa e le istituzioni sono riuscite a dare un’immagine di dialogo e dialettica costruttiva.
In contemporanea arrivavano dalle piazze le immagini degli striscioni antisemiti, della statua di Giovanni Paolo II deturpata (il Pontefice che voleva riconoscere lo stato di Israele ben prima del 1993), delle violenze sulla polizia. Parlavano due “Italie”: una con la semantica dell’odio, l’altra con lo spirito del dialogo.