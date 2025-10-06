Libero logo
Paolo Mieli smaschera Francesca Albanese: "Alle prossime elezioni"

di Andrea Carrabinolunedì 6 ottobre 2025
(La7)

2' di lettura

Dopo Aboubakar Soumahoro, Mimmo Lucano e Ilaria Salis è arrivato il turno di Francesca Albanese? La "giurista", come ama definirsi, è onnipresente nei talk show televisivi quando si parla di guerra in Medio Oriente. Talk-show in cui sta offrendo il meglio del peggio. Peccato ce da molti venga considerata come la paladina dei diritti del popolo palestinese, vittima di quello che definiscono essere un vero e proprio "genocidio" perpetrato da Israele. E chissà che qualche partito a caccia di voti - soprattutto a sinistra - non pensi un domani di portare Francesca Albanese in Parlamento o in Europa. 

Questa è, in estrema sintesi, la previsione di Paolo Mieli che a Radio 24 si è soffermato sul clima che si respira nei talk show italiani. In particolare, quelli che hanno come ospite proprio la Albanese. "Il clima nei talk show è un clima non da giorni di pace, ma dai momenti più accesi della guerra - ha spiegato l'editorialista del Corriere della Sera -. Ho visto ieri sera quello che è successo a In Onda con Francesca Albanese che ha lasciato lo studio. Prevedo che qualche partito la presenterà alle prossime elezioni".

Mieli prevede una candidatura, ma non si sbilancia sul partito. Possibile però trovare più di un indizio. Un esempio? Francesca Albanese è intervenuta sul palco di Terra, la festa di Alleanza Verdi e Sinistra a Roma, insieme a Luana Zanella e Peppe De Cristofaro entrambi parlamentari di Avs. Al termine del suo intervento, la relatrice dell'Onu è stata salutata da un grande applauso e da cori "Palestina libera". E, visto i precedenti, è facile ipotizzare che il duo Fratoianni-Bonelli potrebbe puntare proprio su Albanese alle prossime elezioni. Già, puntare su un personaggio secondo il quale non si possono definire "ostaggi" gli uomini in mano ad Hamas dal 7 Ottobre, torturati e nascosti nei cunicoli nella Striscia di Gaza.

