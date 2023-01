Nato, negoziati cancellati: la decisione della Turchia su Svezia e Finlandia

24 gennaio 2023 a

I negoziati tra Turchia, Svezia e Finlandia sull’adesione alla Nato sono stati rinviati a tempo indeterminato su richiesta di Ankara. A riferirlo è una fonte all’agenzia russa Ria Novosti e poi ripresa anche dalla tv di stato turca. “Su nostra richiesta il meccanismo tripartito tra Turchia, Svezia e Finlandia è stato cancellato a tempo indeterminato”, fanno sapere da Ankara. Sempre secondo la stessa fonte, il prossimo incontro si sarebbe tenuto a Bruxelles a febbraio.

La risposta di Mosca è arrivata a stretto giro di posta, dato che sono state annunciate “riforme militari” per fronteggiare l’espansione della Nato. Il generale Valery Gerasimov ha dichiarato che la Russia è pronta a rispondere alla “probabile espansione della Nato” all’uso dell’Ucraina da parte dell’Occidente “in una guerra ibrida” contro Mosca. “Oggi le nuove minacce - ha aggiunto Gerasimov - sono l’ambizione espansionistica della Nato a spese di Svezia e Finlandia, così come l’uso dell’Ucraina come uno strumento per una guerra ibrida contro il nostro Paese”.

Nel frattempo pare che l’Ucraina abbia offerto alla Bielorussia un “patto di non aggressione”. A dichiararlo è stato il presidente Alexander Lukashenko: “Non so perché gli ucraini lo facciano - sono le parole attribuitegli dall’agenzia bielorussa Bella - da un lato, ci chiedono di non combattere con loro in nessun caso, in modo che le nostre truppe non si spostino lì. D’altra parte, preparano questa miscela esplosiva e si armano”.