Israele, sparatoria in una sinagoga: strage a Gerusalemme

Torna il terrore in Israele: una sparatoria nei pressi di una sinagoga nel quartiere di Neve Yaakov, a Gerusalemme Est, ha provocato una strage di israeliani: sono al momento almeno 8 le persone uccise e altri tre i feriti, anche se il bilancio è provvisorio. L'uomo che ha sparato è stato raggiunto dai colpi di arma da fuoco della polizia ed è stato "neutralizzato" dalle forze dell'ordine. Solo dopo alcuni minuti è arrivata la notizia della sua morte, anche se non è ancora chiaro se sia stato l'unico terrorista in azione.

Secondo quanto riferisce il Times of Israel che cita fonti mediche e della polizia, l'attentato forse è avvenuto direttamente all'interno di una sinagoga. Decine di agenti sono stati dispiegati sul posto. Su Twitter sono già comparsi i primi video registrati con gli smartphone dai residenti dell'area. In alcuni di questi si sentono spari ripetuti, per alcuni lunghissimi secondi, mentre le auto iniziavano a far suonare i clacson per avvertire i passanti del pericolo.