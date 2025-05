Tagadà, Rosy Bindi-choc contro Israele: "Siamo alla soluzione finale"

"Mi assumo la responsabilità di quello che dico: qui siamo alla soluzione finale per il popolo palestinese": Rosy Bindi lo ha detto in collegamento con Tiziana Panella a Tagadà su La7 riferendosi alla recente minaccia del premier israeliano Benjamin Netanyahu di invadere presto la Striscia. Il riferimento storico, invece, è alla "soluzione finale" della questione ebraica, espressione usata dai nazisti durante la seconda guerra mondiale per definire prima le deportazioni e poi lo sterminio degli ebrei.

"E' quello che sta facendo Netanyahu in questo momento - ha insistito Bindi - a me viene in mente questa categoria della storia. E la domanda che continuo a farmi è: come fa un popolo che ha subito quello che ha subito a non ribellarsi a un capo del governo che sta massacrando un popolo? Giustamente si parla di crimini di guerra. Capisco che Segre non utilizzi il termine genocidio ma sono sottigliezze: qualunque termine usiamo... Lì stiamo assistendo alla distruzione di un popolo voluta, sistematica, che creerà in quell'area del mondo già sempre sottoposta a incendi, guerre, divisioni e distruzioni, ancora drammi e tragedie e insicurezza in tutto il mondo".