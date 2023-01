Re Carlo caccia Andrea da Buckingham Palace: con chi l'ha beccato

28 gennaio 2023 a

Re Carlo non ne può più del fratello Andrea. Il quale, dopo lo scandalo Epstein, non solo è stato di fatto esautorato da qualsiasi carica nella famiglia reale, ma ora sarebbe stato anche sfrattato da Buckingham Palace. Secondo quanto riportano i media britannici come The Times, infatti, il terzogenito della regina Elisabetta II e del principe Filippo avrebbe ricevuto l’ordine di lasciare il palazzo reale. E a comunicarglielo sarebbe stato proprio Carlo III.

Il motivo è sempre lo stesso. Stando a quanto si legge sui giornali inglesi, riporta il Corriere della Sera, il principe Andrea non avrebbe perso il vizio di portare giovani donne e modelle nel suo appartamento a Buckingham Palace per farle dormire nel suo lettone con i suoi 72 orsetti di peluche, disposti in modo maniacale sulle coperte. Pupazzi che sono stati defenestrati insieme al principe.

"A Buckingham Palace non c'è posto per Andrea", avrebbe detto re Carlo senza troppi giri di parole: al fratello il re avrebbe concesso però di vivere a St. James's Palace. Insomma, non l'ha lasciato per strada. Anche se, come ha fatto notare una fonte al The Sun, "l'appartamento di uno scapolo a St. James's Palace non ha lo stesso fascino". Tant'è, il principe Andrea dovrà adattarsi perché ormai Re Carlo ha preso la sua decisione.