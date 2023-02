Mosca trema davvero, ecco i Glsdb: cosa sono in grado di fare

01 febbraio 2023 a

a

a

Gli Stati Uniti potrebbero fornire all'Ucraina missili a lungo raggio. Si tratta dei GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), ordigni con una portata di 150 chilometri. Stando alle ultime indiscrezioni, riportate da diversi media citando l'agenzia di stampa Reuters, queste armi potrebbero essere incluse nel pacchetto di aiuti militari da oltre 2 miliardi di dollari che gli Usa si accingono a varare. Nel caso in cui venisse confermata, si tratterebbe di una notizia importante visto che questi missili potrebbero mettere in crisi i piani russi per una nuova offensiva.

"È la prima volta": i missili che possono ribaltare davvero la guerra, Russia in allerta

Questi ordigni, progettati dalla Boeing e dalla Saab svedese, potrebbero consentire all'Ucraina di colpire obiettivi finora fuori portata, in particolar modo le linee di rifornimento delle retrovie nemiche. Il Ground Launched Small Diameter Bomb ha al suo interno ben due sistemi di combattimento: il primo è rappresentato da una bomba di piccolo diametro, il secondo da un razzo M26 Multiple Launch Rocket System (MLRS). Il loro utilizzo in battaglia permette di colpire a 360 gradi con estrema precisione.

La guerra mondiale è ufficialmente iniziata: ecco lo schema che lo rivela

Sarebbero state respinte, invece, le richieste ucraine relative al razzo ATACMS con una portata di 297 chilometri. Sempre secondo la Reuters, poi, una parte significativa del pacchetto di aiuti, circa 1,7 miliardi di dollari, proverrà dal fondo "Ukraine Security Assistance Initiative" (USAI), che consente all'amministrazione di Biden di ottenere armamenti direttamente dai produttori industriali piuttosto che dalle scorte di magazzino statunitensi.