Russia, "navi con armi nucleari nel Baltico": Putin pronto a tutto

Nel Mar Baltico sono in corso movimenti a dir poco allarmanti: la Russia ha iniziato a dispiegare navi tattiche con armi nucleari. È la prima volta che succede negli ultimi 30 anni, come affermato dal servizio di intelligence norvegese nel suo rapporto annuale citato da Politico. “La parte fondamentale - è l’osservazione degli 007 di Oslo - del potenziale nucleare è sui sottomarini e sulle navi di superficie della Flotta del Nord”.

Le armi nucleari tattiche sono una minaccia “particolarmente seria in diversi scenari operativi in cui i Paesi della Nato potrebbero essere coinvolti”. Navi da guerra della Flotta del Nord andavano regolarmente in mare con armi nucleari durante il periodo della Guerra Fredda: questa però è la prima volta che la Russia fa una cosa del genere. Inoltre l’intelligence norvegese ha messo in evidenza che non si può escludere una escalation di una guerra localizzata in un conflitto che coinvolga gli Stati Uniti, la Nato e la Norvegia.

Inoltre gli 007 occidentali hanno lanciato un altro allarme: i russi stanno ammassando caccia ed elicotteri al confine con l’Ucraina per sostenere la nuova offensiva di terra. “Abbiamo una breve finestra di tempo - ha riferito un alto esponente americano - per aiutare gli ucraini a prepararsi all'offensiva. Le forze terrestri russe sono piuttosto alle corde, quindi è probabile che punteranno sugli aerei”.