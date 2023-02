Ucraina, palloni-spia russi sui cieli di Kiev: scatta l'allarme

15 febbraio 2023 a

Sei "palloni volanti" russi sono stati rilevati sui cieli di Kiev: lo ha riportato su Telegram l’amministrazione militare ucraina. Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di "palloncini che si muovevano nello spazio sotto l’influenza del vento". Per i militari di Kiev, questi oggetti "potrebbero trasportare riflettori radar piramidali e apparecchiature di intelligence". La maggior parte di questi palloni, comunque, "è stata abbattuta".

"Il loro scopo era forse quello di rilevare le nostre postazioni di difesa antiaerea", hanno fatto sapere ancora gli ucraini. Una versione simile è quella riportata dal Guardian, che cita informazioni non confermate dei media ucraini, secondo cui si tratterebbe appunto di palloni con equipaggiamento di ricognizione, forse inviati per individuare e confondere le difese anti aeree. In ogni caso, pare che i resti di questi oggetti abbattuti verranno analizzati.

"La determinazione finale del tipo e delle caratteristiche degli aeromobili sarà effettuata dopo uno studio dettagliato e un'analisi dei resti degli oggetti abbattuti", si legge sempre su Telegram. A dare per primo la notizia è stato il portavoce dell'aeronautica Ucraina, Yuriy Ignat. Pare che il primo di questi palloni sia stato mandato nello spazio aereo ucraino con lo scopo di distrarre i soldati e far sì l'esercito ucraino utilizzasse tempo e mezzi di difesa aerea per abbatterlo. Ignat aveva spiegato che il pallone non avrebbe rappresentato una minaccia, ma che le schegge dei missili antiaerei avrebbero potuto causare danni.