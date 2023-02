Russia, attacco massiccio dal mare: cosa sta succedendo

25 febbraio 2023 a

L'esercito ucraino ha affermato che ieri la Russia ha raddoppiato il numero di navi schierate attivamente nel Mar Nero e ha previsto che ciò potrebbe essere una preparazione per ulteriori attacchi missilistici. Lo riferisce il Guardian. "Nel Mar Nero, la flotta di navi da guerra è raddoppiata rispetto a giovedì: ora ci sono otto navi", ha detto il comando militare nella regione meridionale in un aggiornamento su Facebook, "ciò potrebbe indicare che sono in preparazione attacchi missilistici e attacchi di droni", ha affermato. Una delle navi è una fregata armata con otto missili Kalibr, ha spiegato il comando militare Sud. Uno scenario che potrebbe spalancare le porte a un possibile attacco navale massiccio che metterebbe a dura prova la resistenza ucraina. Intanto Dmtri Medvedev soffia sul fuoco.

"L'Occidente sta solo prolungando l'agonia dell'Ucraina nella speranza di indebolire la Russia e poi rottamarla", ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo in un articolo pubblicato su National Defence, citato da Ria Novosti. "L'agonia dell'Ucraina viene prolungata artificialmente dall'Occidente nella speranza che in questo modo possa logorare la Russia". Secondo Medvedev gli Usa hanno speso 50 miliardi di dollari in aiuti militari all'Ucraina. "L'industria della difesa russa sta lavorando, nessuna fornitura di armi occidentali può dare un vantaggio a Kiev", ha aggiunto. La tensione ormai è alle stelle. E la guerra rischia di avere scenari del tutto imprevedibili.