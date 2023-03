Orion 23, 7mila soldati nel cuore dell'Europa: l'operazione militare

02 marzo 2023 a

È iniziata in Francia la più grande esercitazione militare che si è vista in Europa occidentale negli ultimi decenni. Si chiama Orion23 e il Corriere della Sera ha svelato alcuni dettagli: 7mila militari francesi e di altri Paesi alleati, tra cui l’Italia, stanno simulando un’operazione su larga scala come non la si vedeva da circa 20 anni. Sebbene tale esercitazione fosse stata decisa nel 2019 dall’allora capo di stato maggiore Thierry Burkhard, di certo si sta facendo sentire l’influenza della guerra in Ucraina.

L’esercitazione non riguarda soltanto zone militari, poligoni di tiro o zone disabitate, ma anche battaglie tra la popolazione civile. “Non abbiamo mai condotto un’esercitazione di questo tipo su una durata così lunga”, ha dichiarato il generale Yves Metayer, che è l’anello di congiunzione tra aviazione, esercito e marina. La necessità di operazioni di questo genere è quindi legata all’invasione russa dell’Ucraina: È il ritorno della guerra ad alta intensità”, ha dichiarato il generale Vincent Desportes a Rfi.

“Gli europei - ha aggiunto - credevano che la guerra fosse finita e appartenesse a un’epoca sorpassata, ma si sbagliavano. Assistiamo oggi a una guerra estremamente sanguinosa del tipo di quella del 14-18, con le trincee, che viene combattuta a duemila chilometri da Parigi. La guerra esiste e non possiamo farci trovare impreparati”. L’esercitazione è quindi destinata a durare a lungo: secondo il Corriere della Sera, toccherà il suo culmine tra aprile e maggio quando verranno impiegati addirittura 12mila militari in una simulazione di uno scontro aero-terrestre.