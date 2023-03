Drone Usa abbattuto, pubblicato il video dello scontro sul Mar Nero

C'è il video dell'abbattimento del drone Usa nel Mar Nero che mostra che il caccia mentre si avvicina al MQ-9 Reaper comincia a scaricare carburante, creando una densa scia. Il comando europeo delle forze armate statunitensi ha infatti diffuso le riprese dello scontro di martedì 14 marzo tra un drone di sorveglianza statunitense e un jet da combattimento russo. Il filmato descrive i momenti critici del contatto a mezz’aria, che secondo il Pentagono è durato 30-40 minuti e mostra la telecamera del drone MQ-9 Reaper puntata all’indietro verso la sua coda. Quindi, viene mostrato un caccia russo Sukhoi SU-27 che si avvicina. Il caccia russo scarica carburante mentre intercetta il drone statunitense. In un’altra parte del filmato, il jet russo fa un altro sorpasso. E mentre si avvicina, scarica di nuovo carburante. Il video del drone viene quindi interrotto quando il jet da combattimento russo si scontra con l’MQ-9 Reaper, danneggiando l’elica e costringendo gli Stati Uniti a far precipitare il drone nel Mar Nero.

The Pentagon’s European Command published a video showing the events resulting in the downing of a U.S. MQ-9 Reaper drone by a Russian Su-27 fighter jet over the Black Sea on March 14. pic.twitter.com/GpGLK0PlZU