Maddie McCann "sono io": fa il test e... una drammatica scoperta

Diceva di essere Maddie McCann, la bambina rapita nel maggio 2007 in Portogallo, e invece ha fatto una terribile scoperta. Julia W. potrebbe aver scoperto di essere malata di leucemia. Dopo le dichiarazioni clamorose fatte nei giorni scorsi, i medici le hanno chiesto ulteriori analisi. Julia ha confessato che non sarebbe la "figlia biologica" dei suoi genitori. E si è sottoposta al test del Dna per provare che in realtà è Maddie.

Nel frattempo, la donna è fuggita dal suo paese d'origine, la Polonia. Julia, infatti, avrebbe ricevuto pesanti minacce di morte. Ora vivrebbe con la medium Fia Johansson negli Stati Uniti. Intanto, le sue analisi del sangue hanno rivelato una possibile grave patologia. Secondo le dichiarazioni della medium al Sun, la giovane potrebbe essere malata di cancro. I medici avrebbero parlato di "alti rischi di leucemia".

"Ha avuto un'infanzia trascurata e ha subito molti abusi - ha spiegato la Johansson -. La sua salute è pessima, ha una brutta asma e le fanno male le ossa. Anche i suoi esami del sangue sono anormali, il mio medico qui negli Stati Uniti sta facendo degli accertamenti per stabilire se abbia o meno la leucemia, stiamo aspettando i risultati. E se ha bisogno di cure, faremo in modo che le riceva".