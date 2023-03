Vladimir Putin, "spasmi davanti a Xi": un video inquietante

20 marzo 2023 a

Come spesso in passato, montano i dubbi sulle condizioni di salute di Vladimir Putin, il tiranno russo che sta devastando l'Ucraina. Le voci circa problemi di diversa matrice che affliggono lo zar si rincorrono da tempo, in particolare da che è iniziata la guerra, ma il Cremlino ovviamente ha sempre smentito.

Il punto è che queste voci sono tornare, con prepotenza, negli ultimi minuti, dopo l'incontro al Cremlino con Xi-Jinping, il presidente della Cina che ha visitato lo zar a Mosca. Infatti, nelle immagini che sono state fatte circolare, ecco che ritornano i tremori di Vladimir Putin. E parimenti, tornano le voci circa un possibile Parkinson o tumore, anche se potrebbe trattarsi "semplicemente" di un problema alla schiena.

Come stiano davvero le cose, probabilmente, non lo sapremo mai: da Mosca di conferme non ne arriveranno, e questo è certo. Ma come detto, l'incontro con Xi-Jinping ha sollevato nuovi interrogativi: nelle immagini del summit, Putin appare traballante. Ancora una volta afferra con forza il bracciolo della poltrona, come se volesse nascondere o placare il tremolio delle mani, preda di una sorta di spasmo. E ancora il piede, che batte nervosamente, quasi incontrollato, sul pavimento. Una serie di segnali - soprattutto quelli che arrivano dai piedi, più volte visti in passato - che secondo diversi osservatori occidentali potrebbero essere riconducibili proprio al morbo di Parkinson.