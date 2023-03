Russia, missili anti-nave nel Mar del Giappone: tensione alle stelle

28 marzo 2023 a

Paura nel Mar del Giappone: il ministero della Difesa russo ha fatto sapere che Mosca ha testato missili anti-nave in quell'area. In particolare, ha riferito che due navi hanno lanciato un attacco missilistico simulato contro una finta nave da guerra nemica a circa 100 chilometri di distanza. L’obiettivo, secondo quanto riferito, sarebbe stato colpito con successo da due missili da crociera Moskit.

Il Moskit, il cui nome in codice Nato è SS-N-22 Sunburn, è un missile da crociera anti-nave supersonico con capacità di testate convenzionali e nucleari. L’esercitazione ha avuto luogo nella baia di Peter The Great nel Mar del Giappone. La Russia, però, ha deciso di non fornire coordinate più precise. Il ministero della Difesa giapponese non avrebbe risposto in maniera immediata. Uguale la settima flotta della Marina degli Stati Uniti, che non avrebbe risposto immediatamente alle richieste di commento.

Intanto da Kiev hanno fatto sapere che i russi hanno lanciato la notte scorsa 15 droni kamikaze Shahed-136. Di questi, però, ben 14 sarebbero stati distrutti dalle forze ucraine: lo ha riferito lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine nel suo aggiornamento quotidiano sull’andamento della guerra pubblicato su Facebook. L’esercito, secondo quanto riportato da Ukrainform, ha reso noto anche che le forze russe hanno lanciato nel complesso 24 raid aerei, 12 attacchi missilistici e 55 attacchi con sistemi di razzi a lancio multiplo.